الاقتصاد تنفذ 142 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة

قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم التفتيش في المحافظات الخمسة لقطاع غزة، كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع أحتكار أي من السلع.

حيث نظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك، 142 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، تم بموجبها تسجيل 14 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من ضمنها تحرير محضر ضبط لمخبز لعدم توافر الشروط الصحية بداخله.

وذكرت أن طواقهما سجلت 23محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، حيث أتلفت كمية من اللوز الفاسد على معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

كذلك أجرت الإدارة العامة للصناعة فحوصات فنية على عينات من الكوابل الكهربائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، كما أجرت فحصاً على صاج يستخدم لتصنيع اسطوانات الغاز.

أما في جانب مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة حيث نظمت جولات تفتيشية في محافظتي الشمال وغزة شملت 7 محلات لبيع الذهب والمجوهرات و 3 مصانع للتأكد من المشغولات الذهبية التي تقوم المصانع بصناعتها.

في حين نظمت دائرة المواصفات والمقاييس جولات تفتيشية على عدد من المحال التجارية لفحص الموازين في محافظة رفح، وكان وفد من الدائرة زار الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبحث سبل التعاون المشترك وأهمية وجود الاتحاد في اللجان التخصصية التي شكلتها المؤسسة، كما استقبل مكتب الاقتصاد في محافظة رفح رئيس بلدية رفح للتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الطرفين خدمة للمواطنين.

إلى لك، استقبلت المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية تستقبل وفداً من وزارة الصحة للتفاهم والاستفادة من بعض الرمال لإحتياج وزارة الصحة لبعض مقراتها.

