الأشغال تنفذ العديد من المشاريع الإنشائية الحكومية

غزة- الرأي

واصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية في قطاع غزة بصفة إشرافية على هذه المشاريع.



وعملت الوزارة على مشروع إضافة طابق جديد في مبنى الإيرادات التابع لوزارة المالية، بمساحة إجمالية تقدر بـ 800 متر وتكلفة إجمالية 325 ألف دولار، حيث شارف المشروع على الإنتهاء والتشطيب للطابق بشكل كامل.



كما تنفذ وزارة الأشغال مشروع إنشاء مبنى النظارة في مركز شرطة العباس بمساحة إجمالية 500 متر، كما ستعمل الوزارة على تشطيب الساحات الخارجية للمركز والعمل على تشطيب المبنى الإداري كذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 766 ألف دولار.



ونوهت الوزارة أنها ستقوم في الأيام القادمة بإنشاء ساحة خارجية لمبنى الأمانة العامة "كراج سيارات وغرف خدماتية" بمساحة إجمالية 700 متر وتكلفة تقدر بـ 85.000 دولار.



وشارفت الوزاة على الانتهاء من مشروع تشطيب طابق إضافي لوزارة النقل والمواصلات بمساحة إجمالية 250متر وتكلفة تقدر بـ 35 ألف دولار.

