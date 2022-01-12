المستشار المدهون يستقبل وفداً من نقابة المحاسبين

غزة- الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفداً من نقابة المحاسبين يرأسه نقيبها الأستاذ زيد بسيسو، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.



من جهته رحب المستشار المدهون بالأستاذ بسيسو والوفد المرافق له، مشيدا بنقابة المحاسبين ونهضتها ودورها في الإرتقاء بالمهنة وبأبنائها، مؤكدا أن هدف العمل النقابي هو الارتقاء بالمهن وأخلاقياتها، وتأهيل منتسيبها ومواكبة العلم والتطور، والمحافظة على هيبتها، خاصة وأنهم عماد المجتمع وقاماته.



من جانبه هنأ بسيسو والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا له درع التكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء متمنين له السداد في تطوير مرفق القضاء وتحقيق رسالته السامية.