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التعليم: انتظام الدراسة في مدارس القطاع مع بدء الفصل الدراسي الثاني

12 كانون ثاني / يناير 2022 11:52

انتظام الدراسة
انتظام الدراسة

غزة - الرأي:

قال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم في غزة رائد صالحية، إن قرابة نصف مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية ومدارس "الأونروا" توجهوا اليوم الأربعاء، إلى مقاعد الدراسة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022.

وأكد صالحية في حديث لـ"الرأي" اليوم الأربعاء، أن المشرفين التربويين ومشرفو الصحة المدرسية يتابعون انتظام الفصل الدراسي الجديد على الجانبين التربوي والصحي.

وذكر أن الدوام منتظم بشكل وجاهي كامل لجميع الطلاب، وأن هناك اكتمال للحاجيات سواء كان على صعيد الأشخاص المعلمين أو المتطلبات اللوجستية.

وقال إن الوزارة تطبق جميع الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة واللجنة الحكومية بشأن مواجهة فيروس "كورونا"، وأن ما يسري على المؤسسات الحكومية يسري عليها.

وأكد أن الوزارة تحث المعلمين والطلاب على تلقي التطعيم، وتقليل الاحتكاك المباشر، حتى نقي أبناء شعبنا ونحافظ على استمرار العملية التعليمية.

وذكر صالحية أن لدى وزارة التربية والتعليم سناريوهات معدة للتعامل مع أي مستجد بسبب فيروس "كورونا"، باللجواء للدوام الجزئي أو التعليم الإلكتروني، وأن فرقها جاهزة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو إذاعة روافد التعليمية.

وقال إن النظام المطبق حالياً هو التعليم الوجاهي، مؤكداً عدم وجود إشكالية حالية تستدعي اللجوء لسناريوهات أخرى.

وفي سياق آخر قال صالحية إنه تم ايفاد 136 معلماً بتخصصات مختلفة لسد العجز عن المعلمين كبار السن المرضى المستقيلين والمتقاعدين، حيث تم تغطية جميع الشواغر الموجودة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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