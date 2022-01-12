النائب العام وقيادة الأمن الوطني يؤكدان على تعزيز الحكم الرشيد

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال،على أهمية تأسيس شراكة فاعلة وبنّاءة، وتعزيز التواصل الدائم والإيجابي لمكونات منظومة العدالة الجنائية، ورسم السياسة العامة والعقابية؛ للنهوض بمكافحة الجريمة، وتعزيز منظومة الحكم الرشيد.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ عقده النحال في مقر ديوانه، بحضور مدير مكتبه جهاد الحويطي، بقائد قوات الأمن العام اللواء أبو عبيدة الجراح، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء جهاد محيسن، وقائد الشرطة العسكرية العقيد عمر أبو سنينة، ولفيف من مدراء إدارات جهاز الأمن الوطني،



وأشاد المستشار النحال بدور قوات الأمن الوطني في الارتقاء بالمنظومة الأمنية والشرطية، وإسناد النيابة في اختصاصاتها القانونية، وإجراءاتها، والجهود الكبيرة التي يبذلونها في تأمين ومتابعة الحدود بهدف سلامة القطاع من أي عابث بأمنه؛ للمحافظة على الأمن والأمان، واستقرار الجبهة الداخلية.



من جانبه، ثمن اللواء الجراح دَور النيابة الريادي وأدائها المتميز في تعزيز سيادة القانون، وحرصها على تحقيق العدالة ونصرة الضعفاء، وأكد على تعزيز الجهود مع النيابة العامة وتضافرها على كافة المستويات؛ بهدف سرعة وكفاءة الإجراءات ودقّتها، موضّحاً دَور قوات الأمن الوطني في إسناد النيابة العامة، وتحقيق الهيبة القضائية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة؛ إحقاقاً للحق الخاص والعام، وردعاً لمرتكبي الجريمة.

