طوارئ مجمع الشفاء يقدم خدماته لـ350 ألف مراجع خلال 2021

غزة- الرأي

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، إن (350) ألف مراجع استفادوا من خدمات أقسام الطوارئ التي يقدمها المجمع حيث تم انقاذ المئات من الحالات الحرجة والصعبة داخل أقسام الطوارئ، كما وتم دخول 36 ألف حالة لاستكمال العلاج في الأقسام الداخلية خلال العام 2021، مبينا ان طوارئ مستشفى الجراحة قدم خدماته ل(160 ) ألف مريض، فيما قدمت طوارئ مستشفى الباطنة خدماتها ل (140) ألف مريض، و(35) ألف حالة استفادت من خدمات طوارئ مستشفى الولادة.

كما وقدم قسم الطوارئ خلال العدوان على غزة خلال شهر مايو خدماته ل (800) جريح.

وقدم أبو سلمية شكره الكبير لجميع الطواقم العاملة بالمجمع والتي استقبلت العدد الهائل من المرضى في ظل العدوان الإسرائيلي وجائحة كوفيد "19"، وقدمت الخدمات الصحية اللازمة لهم.