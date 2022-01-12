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بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي

التعليم تناقش مع مؤسسات التعليم العالي في مجال الإحصاءات وقواعد البيانات

12 كانون ثاني / يناير 2022 12:44

التعليم تناقش مع مؤسسات التعليم العالي في مجال الإحصاءات وقواعد البيانات
التعليم تناقش مع مؤسسات التعليم العالي في مجال الإحصاءات وقواعد البيانات

غزة- الرأي

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للتخطيط والتطوير مع مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص الإحصاءات وقواعد البيانات وتبادل المعلومات.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة، بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إبراهيم القدرة، ومدير عام التخطيط والتطوير أ. عائد الربعي، ومدير المنح والبعثات أ. حمدي الدلو، ورئيس قسم إحصاءات التعليم العالي أ. منال بعلوشة، وعدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي.
وأوضح القدرة أن الوزارة تسعى دائمًا إلى توطيد العلاقة بينها وبين ممثلي مؤسسات التعليم العالي باعتبارها المرجع والمصدر الرئيس للبيانات؛ كون هذه المؤسسات الرافد الأساسي لسوق العمل في المجالات الأكاديمية والتقنية والتطبيقية المهمة التي تُلبي حاجات وتطلعات المجتمع.
ونوَّه القدرة إلى أن تبادل البيانات والإحصائيات يشكل قاعدة لمشروع الوزارة المتمثل في بناء نظام معلومات التعليم العالي والهادف للربط بين الوزارة من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، بهدف استمرار التطوير والتحديث في مجال التعليم العالي.
من جهته رحب الربعي بالحضور، مؤكدًا على أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار تنسيق الجهود والعمل المشترك بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، مشددًا على أهمية البيانات التي تجمعها الاستمارة الإحصائية والرقم الإحصائي الذي يعكس واقع التعليم العالي من حيث البرامج والتخصصات وحجم الاستيعاب والخريجين والعاملين، والذي يخدم شريحة كبيرة من المؤسسات البحثية والباحثين، وأن هذه البيانات يُبنى عليها الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم العالي وكتاب قراءة إحصائية في المؤشرات والذي يصدر عن الإدارة العامة للتخطيط والتطوير.
بدورها استعرضت بعلوشة الاستمارة الإحصائية ومكوناتها وأهميتها ومنهجية العمل فيها، حيث تم مناقشة الاستمارة والأخذ بعين الاعتبار الاستفسارات والملاحظات التي تطرق لها الحضور، بالإضافة إلى بعض الإشكاليات في عملية جمع البيانات، مؤكدًة على أهمية هذه البيانات ودقتها.
ومن الجدير ذكره أن الاستبانة الإحصائية الخاصة بالتعليم العالي تم تطويرها ضمن الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالوزارة وهي تمثل جزءاً مهماً من النشاط الدوري لهذه الإدارة كأحد الأدوات التي تسهم في إخراج الكتاب الاحصائي السنوي وهو أحد النتاجات المهمة لهذه الإدارة.
 

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