الإسعاف والطوارئ تنجز نحو (80.3) ألف مهمة عمل خلال 2021

غزة- الرأي

أكد مدير عام الاسعاف والطوارئ د. اياد ابو زاهر على الجهوزية التامة لطواقم الاسعاف على مدار الساعة استعدادا لتقديم الخدمات للمرضى، موضحاً أنه تم انجاز ما يزيد عن (80.3) ألف مهمة عمل خدماتية خلال العام المنصرم 2021، وذلك حسب تقرير وحدة نظم المعلومات الصحية، منها عدد أكثر من (13) ألف مهمة عمل لحالات” كورونا”.



وأشار الى دور الوحدة في منظومة الخدمات الصحية، وتداخلها مع كافة الخدمات والمكونات الصحية في قطاع غزة، لافتا الى تجهيز وفتح مركز اسعاف مسقط (قيزان النجار) ليكون مركزية اسعاف المنطقة الجنوبية على غرار محطة اسعاف غزة المركزية.

وذكر د.أبو زاهر أن فرق الإسعاف والطوارئ تعكس حرصها على أداء العمل والمثابرة والحرص على تعزيز مؤشرات إنقاذ الحياة من خلال سرعة الأداء والتعامل مع أوقات الطوارئ في قطاع غزة، مشيرا أنه تم العمل على استكمال انشاء قاعدة متعددة الأغراض لإدارة عمل الطوارئ خلال الازمات وظروف الطوارئ، وذلك من خلال منظمة الصحة العالمية.

وبيّن أنه تم العمل على تعزيز كفاءة اسطول سيارات الإسعاف من خلال توفير عدد من المركبات الحديثة.