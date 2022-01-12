إعلام الاحتلال: التوصل لاتفاق بشأن وقف التجريف في النقب

النقب المحتل - الرأي:

قالت القناة العبرية السابعة إن أطراف في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، توصلت اليوم الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بوقف عمليات التجريف في مناطق النقب بالداخل الفلسطيني المحتل.

وبحسب القناة، فإنه تم التوصل إلى حل وسط يتم بموجبه انسحاب الجرافات الإسرائيلية من المكان وتعليق أعمال الزراعة.

ويتضمن الاتفاق اجتماع الأطراف المعنية من أجل تسريع المفاوضات بشأن تنظيم تلك المناطق البدوية.

واقتحمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منطقة أراضي عائلة الأطرش قرب قرية سعوة في النقب، بحماية قوات أمنية معززة، لاستئناف عمليات التجريف، وسط أجواء متوترة إثر الاعتداءات وحملة الاعتقالات التي طالت نحو 30 شخصاً، أمس واليوم.

ومنعت قوات الاحتلال، الأهالي من دخول أراضيهم المستهدفة بالتحريش، في وقت شرعت الجرافات الإسرائيلية بأعمال التجريف، لليوم الثالث على التوالي.

واندلعت مواجهات إثر محاولة لصد الآليات الإسرائيلية، وأطلقت الشرطة قنابل الصوت ونفذت حملة اعتقالات جديدة خلال قمعها للاحتجاج الأهالي.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات شرطية اقتحمت قرية صووين، وشنت حملة اعتقالات استهدفت الأهالي.

وأظهرت المقاطع التي وثقها ناشطون، آليات التجريف تتوجه فجرا إلى النقب، بحماية قوات معززة من الشرطة.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، اتخذت السلطات الإسرائيلية من عمليات التشجير في قرى النقب "غير المعترف بها" أداة لمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي العربية والاستيلاء عليها، قبل أن تتوقف في عام 2020 على خلفية مواجهات مع سكانها.