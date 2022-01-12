الدعوة والإرشاد بالأوقاف تنفذ مشروع القافلة الدعوية الكبرى بخان يونس

خان يونس- الرأي

نفذت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية مشروع القافلة الدعوية الكبرى في محافظة خان يونس، بمشاركة ( 30 ) داعية, بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا, ومدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان, ومدير دائرة الدعوة المجتمعية والإلكترونية أ. يوسف أبو معيلق.



وخلال لقاء الافتتاح أكد وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا على الأهمية التي يكتسبها هذا المشروع خاصة وأنه يُعد واحداً من أوجه النشاط الدعوي الجماعي المتنوع، الذي يشارك فيه مجموعة من الدعاة المهرة الذين يمتلكون المقدرة على فن إبلاغ الناس، وتوصيل الرسالة بصورة سهلة ومقبولة بالحكمة والموعظة الحسنة.



وأوضح أن القافلة الدعوية الكبرى لا ينحصر جهدها داخل جدران المساجد فقط، بل التحرك على كل الناس في أماكن تواجدهم، حسبةً لله ونصرةً لدينه سبحانه وتعالى, داعياً الدعاة إلى التقرب من الناس وتفقد أحوالهم وتعزيز صمودهم.



وشكر وكيل وزارة الأوقاف هذا الجهد الدعوي الكبير الذي تنفذه دائرة الدعوة والإرشاد بالوزارة، منوهاً إلى أن الأوقاف لن تدخر جهداً في القيام بواجباتها الدعوية تجاه المجتمع.



بدوره أوضح الغلبان أن القافلة نفذت أنشطتها وفق الجدول الذي أعدته الادارة للدروس الوعظية بالتعاون مع جهات الاختصاص, واستهدفت المساجد، والمستشفيات، والسجون والنظارات، والأسواق، والمقاهي والمتنزهات، وزيارة عدد من العلماء في المحافظة لتعزيز أواصر المحبة والتواصل.