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للاطلاع على سير العمل..

"الأغا" يتفقد سير العمل بمديرية أوقاف رفح

12 كانون ثاني / يناير 2022 02:25

غزة- الرأي

أجرى وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا جولة تفقدية لمديرية أوقاف رفح، لمتابعة سير العمل , رافقه فيها مدير عام المديريات والمساجد أ. منذر الغماري ، ومدير عام العلاقات العامة أ. أنور أبو شاويش ومدير دائرة المساجد أ.  راني العدلوني.

وكان في استقبال الوكيل كل من مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر ورؤساء أقسام وموظفي المديرية.

وهنأ الأغا مدير أوقاف رفح الجديد أ. محمد أبو عامر لمنصبه الجديد, سائلاً الله له التوفيق والسداد, مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية بكافة موظفيها من أجل تحقيق أفضل النتائج في العمل رغم قلة الإمكانات، واعداً ببذل مزيد من الجهود من أجل الارتقاء بالعمل في شتى المجالات.

وحول ملف الوقف استعرض وكيل الوزارة أهمية مشروع الوقف لافتاً إلى أن وزارته تسعى إلى إحداث ثورة وقفية في المجتمع الفلسطيني، مطالبًا ببذل أقصى الجهود لإحياء ثقافة الوقف في المجتمع لما فيه الخير الكبير.

وحول شعبة الكلية برفح أكد الأغا أن افتتاح هذه الشعبة جاء ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية للارتقاء بالكلية, وتسهيلاً على الراغبين في تلقي العلم الشرعي بمحافظة رفح للالتحاق بالكلية, منوهاً الى أن الأوقاف أخذت على عاتقها دعم هذا المجال ونشره وإيصاله إلى كل راغب في تلقي العلم الشرعي.

كما واستمع خلال اللقاء إلى الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها المديرية ومداخلات الموظفين لمعالجة أي خلل قد يعترض سير العمل.

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