بلدية غزة تناقش مع شرائح مجتمعية مسابقة الحي المثالي

ناقشت بلدية غزة
مع لفيف من المهتمين الذي ابدوا رغبتهم في المشاركة في مسابقة الحي المثالي التي أعلنت عنها البلدية بداية العام الحالي تحت شعار " حارتنا بنحليها "، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المحلي ومؤسساته وتحسين جودة الحياة داخل الأحياء ضمن خطتها الإستراتيجية 2022-2025 من حيث الأثر والاستدامة والبيئة الخضراء، لتجعل من هذا الحي مثالاً حقيقيًا بين أحياء المدينة.
جاء ذلك خلال لقاء تمهيدي نظمته وحدة العلاقات العامة والإعلام في البلدية في قاعة مكتبة تماري صباغ في مركز رشاد الشوا حضره؛ عضو المجلس البلدي فداء المدهون، ومدير التنسيق والإشراف م. سمير قنوع، ورؤساء لجان الأحياء، وممثلين عن المؤسسات الشريكة، ومهتمين بالمشاركة في المسابقة.
وأكدت المدهون أهمية المسابقة في تعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير مساحة واسعة للمواطنين والشركاء بهدف تحسين واقع الأحياء التي يعيشون بها وتعزيز القيم والعادات الإيجابية وغرسها في نفوس المواطنين.
وأضافت أن المسابقة تخلق حالة من التنافس الإيجابي بين الأحياء في الحفاظ على النظافة وتحسين جودة الحياة في أحيائهم، وتعزيز مشاركة المجتمع في خدمات البلدية المختلفة، وفتح مجال أمام الطاقات والإبداعات للمشاركة في خدمة أحيائهم.
بدورها؛ قدمت أمل الحاج أحمد رئيسة قسم المبادرات والأنشطة في وحدة العلاقات العامة شرحاً عن المسابقة وأهدافها ومساهمات البلدية فيها، ومراحلها، ومعايير المشاركة في المسابقة، ومعايير تقييم المشاركات، مؤكدةً أن لجان الأحياء ستلعب دوراً مهماً في تسهيل مهام المشاركون ضمن أحيائهم ودعمهم للمشاركة في المسابقة.
وأوضحت أن البلدية تستقبل المشاركات عبر موقع البلدية على الرابط (https://cutt.us/2cQkc
) طيلة شهر يناير الحالي.
وأجابت الحاج أحمد وفريق قسم المبادرات والأنشطة على أسئلة الحضور واستفساراتهم بخصوص آلية المشاركة.
وناقش المشاركون في اللقاء تفاصيل المسابقة، ومعاييره، ومجالاتها، ودور لجان الأحياء، وأهدافها، ومعايير التقييم، وأمور أخرى تتعلق بمراحل المسابقة، وطرق الاستفادة منها والتسجيل بها.
وتهدف البلدية من وراء المسابقة لتحقيق عدة أهداف أبرزها: زيادة المساحات الخضراء وتحسين المرافق العامة، وتحسين الحركة المرورية في المدينة للمشاة والمركبات، وتطوير نظام جمع وترحيل النفايات وتشجيع عملية الفرز من المصدر وإعادة التدوير، بالإضافة إلى تشجيع ودعم المشاركة المجتمعية والمبادرات الشبابية.
وسيستفيد الحي الفائز في المسابقة من عدة خدمات أهمها: زيادة المساحات الخضراء في الحي، وتحسين وتطوير نظام جمع وترحيل النفايات، وإدخال تحسينات مرورية في الحي، وإعطاء سكان الحي الفائز الأولوية بأي خدمات إضافية ستنفذ من خلال البلدية، بالإضافة إلى استفادة سكان الحي الفائز من التسهيلات المالية المخصصة لهم مقابل الخدمات التي يحصلون عليها.
وستساهم البلدية في تقديم تسهيلات للمشاركين أبرزها؛ دعم فني للفرق المشاركة وإمدادهم بالبيانات وأنظمة العمل، ودعم لوجستي عبر معدات وآليات البلدية، وإمداد الفرق ببعض المواد مثل الأشجار والأشتال وخلافه، والتجاوب الكامل مع الأفكار الإبداعية والعمل على إنجاحها بالإضافة إلى تقديم تسهيلات وخدمات إضافية للأحياء الفائزة وتقديم جائزة للفريق الفائز.
ووضعت البلدية عدة معايير للمشاركة في المسابقة أبرزها؛ أن تكون المنطقة المشاركة ضمن أحياء المدينة، و ألا تزيد مساحة المنطقة عن 1 كم 2 وأن تكون حدود المنطقة واضحة ومحددة وألا يقل عدد أفراد الفريق عن 10 أفراد على أن يشمل الفريق أشخاص من فئة الشباب والإناث وذوي الإعاقة.
ودعت البلدية كافة المهتمين للإطلاع على تفاصيل المسابقة والمشاركة والتسجيل من خلال موقع البلدية على الرابط التالي (https://cutt.us/2cQkc
) وذلك بهدف المساهمة والمشاركة في تحسين مستوى الخدمات في أحيائهم.