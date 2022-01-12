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"مغاري" يستقبل وفدا من تجمع نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة

12 كانون ثاني / يناير 2022 02:29

الوسطى- الرأي

استقبل رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري في مكتبه اليوم الأربعاء، وفداً من تجمع نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة برئاسة حاتم الشيخ خليل، لبحث تعزيز التعاون المشترك والقضايا ذات العلاقة.

وأشار رئيس نقابة العاملين في البلديات إلى أن النقابة تعتبر حلقة الوصل بين كافة البلديات وموظفيها، بالإضافة إلى أنها تقوم بالتواصل مع الجهات والوزارات المختصة لتحقيق المصلحة العامة لموظفي البلديات.

وأكد رئيس بلدية النصيرات على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لتحسين الوضع المالي للبلديات وموظفيها، والسعي نحو دعم البلديات من خلال المنح الخارجية التي تدعم قطاع غزة.

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