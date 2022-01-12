بلدية النصيرات تستضيف اليوم العلمي "مهندس على الطريق"

الوسطى- الرأي

استضافت بلدية النصيرات أمس الثلاثاء، فعالية اليوم التخصصي العلمي بعنوان "مهندس على الطريق"، والذي نظمته الكتلة الإسلامية جنوب النصيرات لعدد من طلاب المرحلة الاعدادية والصف العاشر. وتم استقبال الطلبة في عدد من مرافق البلدية، والتي بدأت في لقاء ترحيبي في قاعة بلدية النصيرات بجوار مسجد الفاروق. وكان في استقبال ورفقة الطلبة، كلا من مدير وحدة الرقابة الداخلية م. أيمن أبو عطايا، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. فدوى عيد، حيث تم تنفيذ جولة لعدد من مرافق البلدية الحيوية ومنطقة الآثار الواقعة غرب النصيرات. وفي كلمته، رحّب مدير وحدة الرقابة الداخلية في بلدية النصيرات م. ايمن أبو عطايا بالوفد الطلابي، وتطرق إلى المشاريع الهندسية والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين. بدورها تحدثت رئيس قسم العلاقات العامة أ. فدوى عيد عن الخدمات التي تقدمها البلدية للطلاب والعلاقة الوطيدة مع المدارس والإدارات التعليمية وتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة معهم، داعية إلى المزيد من التعاون المشترك وتقديم الخدمات الأمثل للطلاب من كافة الجهات موضحة دور البلدية المجتمعي في دعم الجانب الثقافي والرياضي للشباب. من جانبه، تقدم مسئول الكتلة الإسلامية بمنطقة جنوب النصيرات أ. علاء حمد، بالشكر والتقدير لبلدية النصيرات لما تبذله من جهود واضحة لخدمة أهالي النصيرات، مبينا أن هذا المخيم هو بداية لأنشطة أخرى ستنفذ بالتعاون مع البلدية في مجالات تخدم الطلاب في النصيرات.