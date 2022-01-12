14:29"مغاري" يستقبل وفدا من تجمع نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة

14:30*بلدية النصيرات تستضيف اليوم العلمي "مهندس على الطريق"

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