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التعليم العالي يناقش قضايا التجسير في مؤسسات التعليم العالي

12 كانون ثاني / يناير 2022 02:37

التعليم العالي يناقش قضايا التجسير في مؤسسات التعليم العالي
التعليم العالي يناقش قضايا التجسير في مؤسسات التعليم العالي

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة مع الوزارة في رام الله ورشة عمل تخصصية لمناقشة تعليمات ومسارات قضايا التجسير وقضايا جامعية في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.


وشارك في الورشة د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي في غزة، ود. رائد بركات مدير عام التعليم الجامعي في رام الله، وأ. محمد بركات مدير التصديقات ومعادلة الشهادات، ود. خالد النويري رئيس قسم الخدمات الطلابية، وعمداء القبول والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي.


وأكد حماد أن الورشة تهدف إلى الخروج بمجموعة من الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتطوير قضايا مسارات التجسير لكل تخصص وما هو المتاح له للتجسير، وذلك لإتاحة وتيسير فرص التعليم العالي أمام الطلبة الحاصلين على درجة الدبلوم المتوسط لإكمال دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس.


كما بيَّن حماد أن الوزارة تعمل على تطوير قضايا التجسير ضمن محددات أساسية وهي: تحقيق مصلحة الطلبة والمجتمع ومؤسسات التعليم العالي وذلك ضمن إطار أساسي وهو جودة التعليم.


وجرى خلال الورشة مناقشة عدة محاور رئيسة وهي: فروع الثانوية العامة، الحد الأقصى من الساعات المعتمدة التي يمكن احتسابها للتجسير من دبلوم البكالوريوس، الحد الأدنى من درجة المساق الذي يسمح بمعادلته والتناظر في التخصصات.


وخلال الورشات أعرب ممثلو مؤسسات التعليم العالي عن شكرهم للوزارة على خطط تطوير مسارات قضايا التجسير والعمل دومًا في إشراكهم في صناعة القرارات.

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