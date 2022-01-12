الصحة: عائلة الكحلوت تكرم قسم جراحة المخ والاعصاب بالشفاء

غزة- الرأي

أعرب مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية عن اعتزازه بالحاضنة الشعبية، معتبراً إياها من أهم ركائز الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً كريماً من عائلة الكحلوت لتقديم الشكر والتقدير للطاقم الطبي والتمريضي في قسم جراحة المخ والأعصاب الذي أجرى جراحة ناجحة للمواطن حمدي الكحلوت الذي رفض تحويلة طبية للعلاج بالخارج لثقته ودعمه واعتزازه بالطواقم المحلية، حيث كان يعاني من غضروف في الرقبة بالمستوى الخامس والسادس والسابع مصحوباً بآلام شديدة وتنميل مع خذلان في الأطراف العلوية.



بدوره أشاد د. أسامة العكلوك رئيس أقسام جراحة المخ والأعصاب بالجهود العظيمة التي تبذلها الطواقم الطبية على الرغم من قلة الامكانيات، مقدماً شكره وتقديره الى إدارة المجمع وجميع العاملين في المجمع من أطباء وتمريض وفنيين واداريين وغيرهم متمنياً لهم الاستمرار في رفع مستوى وفعالية الخدمات الصحية المقدمة في كافة مرافق المجمع لتحقيق رضا الجمهور.