سلطة الأراضي تصدر تقريرها النسوي وارتفاع في المعاملات المنجزة

غزة- الرأي

أصدرت سلطة الاراضي اليوم تقريرها السنوي للعام 2022 وبينت سلطة الأراضي خلال التقرير أهم الانجازات التي تم تحقيها خلال العام حيث سجل ارتفاع ملحوظ في عدد من المعاملات وتحسين في الخدمات المقدمة للجمهور.

وأشار التقرير الى أهم الإنجازات التي تم تحقيها البدء في مشروع تسوية وتسجيل الأراضي غير المسجلة في قطاع غزة والمعروفة باسم أراضي السبع أراضي المالية والحبال اضافة الى انجاز مشروع تجديد سجلات الادارة العامة للأراضي والعقارات الطابو وافتتاح مكاتب لسلطة الأراضي في الشمال والجنوب يتم من خلاله تنفيذ معاملات الطابو والمساحة.

إضافة الى العمل الاساسي بمتابعة وازالة التعديات ولفت التقرير الى أن افتتاح مكاتب فرعية وزيادة الخدمات المقدمة من خلالها يأتي في سياق عمل سلطة الاراضي على تطوير أدائها وخدماتها والتسهيل على المواطن في انجاز معاملاته

الى ذلك وفي إطار عملها في خدمة المجتمع وتخصيص الأراضي الحكومية للمنافع العامة وغيرها نفذت سلطة الاراضي 33 قرار تخصيص أراضي حكومية صادرة عن لجنة البنية التحتية واللجنة العليا للأراضي.

فيما أشار التقرير الى وجود اقبال ملحوظ على تسجيل الاراضي حيث بلغت المعاملات المنجزة في الطابو 8995 مرفعة بنسبة 23.72 عن العام الماضي بينما بلغ عدد مستخرجات القيد الصادرة عن الادارة العامة للأراضي والعقارات الطابو 15835 مسجلة ارتفاع بنسبة 29.13 مقارنة بالعام الماضي هذا فيما بلغت شهادات التسجيل الصادرة عن الطابو " كوشان " 13323 مسجلة ارتفاع كبير بنسبة 35.88 مقارنة بالعام 2021 هذا وقد بلغ عدد المشروحات الصادرة عن الطابو سواء للمحاكم أو المواطنين297.

هذا فيما واصلت سلطة الأراضي أعمالها في ازالة التعديات على الاراضي الحكومية ومنع التعدي عليها حيث بلغت مساحة الاراضي المزال التعديات عنها 268 دونم هذا فيما قامت طواقم التفتيش والمتابعة في سلطة الاراضي بتوزيع 618 اخطار كما تم تنفيذ 2931 جولة تفتيشية على الأراضي الحكومية. كما أصدرت الادارة العامة لأملاك الحكومة 2065 إفادات ومشروحات للمواطنين والمحاكم.

وعلى صعيد العمل المساحي في الادارة العامة للمساحة فقد بلغ عدد الجولات المساحية الميدانية 778 كما بلغ عدد الخرائط المنجزة من المساحة 944 خريطة.

الى ذلك فقد نجحت سلطة الاراضي خلال العام المنصرف في تطوير وتنظيم منظومتها القانونية والعلاقة مع الجهات القانونية الحكومية ذات العلاقة بهدف انفاذ القانون وتطبيق القوانين المعمول بها في سلطة الاراضي حيث بلغ عدد قضايا الاراضي المفتوحة في المحاكم 1377 قضية بينما بلغ عدد قرارات المحاكم الصادرة بخصوص الاراضي 1533 قرار.