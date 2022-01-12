مجمع ناصر الطبي يجري عملية استئصال ألياف رحمية لفتاة

خان يونس- الرأي

قال د.وليد أبو حطب مدير مستشفى التحرير للنساء والولادة في مجمع ناصر الطبي أنه أجري مؤخرا عملية ذات مهارة عالية.

وقال ابو حطب أن المريضة (م.ز ) 32 عاما حضرت الى المستشفى وهي تشتكي من انتفاخ شديد في البطن وغزارة في الدورة الشهرية أدت الى انخفاض في نسبة الهيموجلوبين لديها الى 7 وحدوث فقر دم، اضافة الى بعض الاعراض الاخرى مثل الدوخة والغثيان،

وأضاف أبو حطب أنه مع اجراء الفحوصات اللازمة وتقييم الحالة تبين وجود ورم ضخم جدا يملئ جوف الحوض والبطن بسبب وجود كم كبير من الألياف الرحمية.

وأشار ابو حطب العملية كانت ذات تميز لأن الفتاة غير متزوجة لذلك كان لابد من الحفاظ على الرحم في أي تدخل جراحي سيتم من أجل اعطاء فرصة الإنجاب للمريضة في حال الزواج.

وأكد ابو حطب انه هنا كانت المعضلة في إجراء العملية في ظل وجود هذا الكم الضخم من الالياف الصاعد من عضلة الرحم كيف يتم استئصاله مع الحفاظ على الرحم بطريقة جيدة والحفاظ على القدرة الانجابية للمريضة.



وبين ابو حطب ان عملية استئصال الرحم والالياف الرحمية ليس بالعملية النوعية ولكن في مثل هذه الحالة التي تستدعي ازالة الالياف دون الحاق ضرر كبير بالرحم أو استئصاله هنا تصبح العملية نوعية ونادرة وتحتاج الى مهارة.

ويقول ابو حطب انه تم ادخال المريضة الى المستشفى واعطائها وحدات من الدم لتحسين نسبة الهيموجلوبين وادخلت للعمليات واجري لها عملية نوعية تم من خلالها استئصال كم كبير من الالياف بلغ 13 ليفة رحمية مع تلافي حدوث نزيف باستخدام طرق جراحية مميزة في عملية استغرقت قرابة الساعة ونصف الساعة، واستطعنا الحفاظ على الرحم بشكل جيد ومميز وابقينا المريضة في المستشفى لمدة اسبوع تلقت خلالها العلاجات المناسبة وغادرت وهي في وضع صحي جيد بعد تخليصها من انتفاخ والآم البطن وضعف الدم ونزيف الدورة.

وتوجه د.أبو حطب بالشكر للكادر الطبي المشارك في نجاح هذه العملية متمنيا السلامة لكافة المرضى والمترددين على م.التحرير.