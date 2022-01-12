النائب العام: "نؤكد على كامل الوفاء والتقدير للطواقم الطبية والحرص على حمايتها"

التقى النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، في مكتبه، بحضور وكيل النيابة أ. حسني الهباش، بوفد من نقابة الأطباء الفلسطينيين، يرأسه نقيب الأطباء د. فضل نعيم، وبحث سيادته مع وفد النقابة سبل التعاون ما بين النيابة العامة ونقابة الأطباء في القضايا المتعلقة بالصحة والطب، وتسهيل وسرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأطباء، مُثنياً على أهمية الدور الذي تلعبه نقابة الأطباء الفلسطينيين في دعم المنظومة الصحية، ومؤكداً على ضرورة تعزير مبدأ سيادة القانون، وتقديره الكامل للطواقم الطبية العاملة في الميدان، وأن أي اعتداء بحقهم يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون، وشدد على أن النيابة العامة تتعامل بحزم مع قضايا الاعتداء على الطواقم الطبية، وتتخذ إجراءات مشددة بحق المعتدين.

بدوره أوضح د. نعيم والوفد المرافِق له، واقع عمل النقابة، وطبيعة التعامل في قضايا الأطباء، وقضايا الأخطاء الطبية، والإجراءات القانونية المتخذة بحق الأطباء في هذا الإطار، حيث تم الاتفاق على فتح خط تواصل وتنسيق مع النيابة العامة بخصوص قضايا الأطباء؛ لخصوصية الأطباء وعملهم، وإحالة أي مخالفة بحق أي طبيب إلى نيابة المؤسسات.

وفي ختام اللقاء، شكر وفد النقابة الزائر؛ النائب العام على مراعاة مؤسسة النيابة العامة لخصوصية مهنة الطب، والتعامل باحترام مع منتسبيها أثناء اتباع الإجراءات القانونية؛ متمنين للمستشار د. النحال التوفيق والسداد في تعزيز رسالة العدالة ونصرة المظلوم.