المالية تنظم زيارة للنائب العام لتهنئته بالمنصب الجديد

غزة- الرأي

زار وفد رفيع المستوى من وزارة المالية برئاسة وكيلها عوني الباشا والوكيل المساعد ومدراء عامون، النائب العام المستشار د. محمد النحال، لتهنئته بالمنصب الجديد.

وثمن الباشا دَور النيابة الكبير وأدائها المتميز في تعزيز سيادة القانون، وحرصها على تحقيق العدالة، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود بين المؤسسات الحكومية لتحقيق القانون والعدالة، والحفاظ على المال العام من الاهدار.

وأشاد النحال بدور الوزارة في تحقيق العدالة الضريبية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين رغم الواقع المالي الصعب، مؤكدا حرص النيابة العامة للتعاون مع وزارة المالية وإسنادها قانونيا لحفظ الحقوق وترسيخ العدالة والمحافظة على المال العام.

وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك والتنسيق للحفاظ على المال العام ومقدرات الحكومة وفق القانون، وتذليل أي عقبات قانونية تواجه عمل الوزارة وموظفيها.