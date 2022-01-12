تربية الوسطى تفتتح لقاء تدريبي حول تطبيقات أوفيس 365

الوسطى- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة تدريبية للمشرفين التربويين بعنوان " استخدام الحوسبة السحابية وتطبيقات أوفيس 365 "، بحضور مدير الدائرة الفنية أ. محمد حمدان و رئيس قسم الإشراف أ. كمال أبو شملة ورئيس قسم التدريب أ. رهام البشيتي ويحاضر في الدورة مشرف التكنولوجيا أ. عبد الرحيم يونس، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وقال مدير الدائرة الفنية إن مديرية التربية والتعليم حريصة على تطوير مهارات وقدرات المشرفين والمعلمين في مجال التعليم الافتراضي والتعليم عن بعد باستخدام أحدث وسائل وبرامج التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم للانتقال إلى الحوسبة السحابية واستخدام تطبيقات أوفيس 365 في المراسلات الداخلية لوزارة التربية والتعليم والمديريات والمدارس والموظفين.

وتحدث حمدان عن دور التكنولوجيا في تطوير المسيرة التعليمية بما ينعكس على مستوى الطلبة، وأوضح بأن هذه الدورة تهدف لتبادل الخبرات والتدرب على استخدام تطبيقات أوفيس المختلفة والاستفادة منها.