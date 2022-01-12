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المستشار المدهون يستقبل وفدا من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

12 كانون ثاني / يناير 2022 06:54

غزة- الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفداً من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الاسلامية يرأسه عميدها الدكتور تيسير إبراهيم وبرفقته أعضاء الهيئة التدريسية للكلية، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

من جهته رحب المستشار المدهون بالدكتور ابراهيم والوفد المرافق له، مؤكداً على العلاقة التكاملية بين مؤسسات المنظومة العدلية ومن ضمنها الكليات القانونية في الجامعات التي تخرج الطاقات الفاعلة التي ترفع من مستوى ورقي القضاء.

وأشار أن القانون الوضعي وجد لتنظيم العلاقات بين الناس مع مراعاته للزمان والمكان، ويعتبر جزء من الشريعة طالما لا يخالفها.

من جانبه هنأ الدكتور إبراهيم والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا له درع التكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، مشيرين أن عيون المواطنين ترنو لترسيخ مبادئ العدالة، ومزيد من الشعور بالطمأنينة، مبينين ثقتهم في رئيس المجلس وقدرته لمليء غزة عدلاً، وجعل القضاء عنوان الحق والحقيقة وبيت العدل.

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