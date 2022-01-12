وفد من سلطة المياه وجودة البيئة يزور مقر اذاعة الرأي الحكومية

غزة- الرأي

نفذ وفد من سلطة المياه وجودة البيئة متمثلا بدائرة التوعية م.خالد أبو غالي و منسقة العلاقات العامة والاعلام وسام قشطة زيارة لمقر اذاعة الرأي الحكومية ، في اطار تعزيز التعاون المشترك من خلال طرح أفكار ورؤى جديدة لتطوير البرنامج الاذاعي الخاص بسلطة المياه وجودة البيئة.

فيما أكد مدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي أن مواضيع متعددة ومختلفة يمكن طرحها من خلال النافذة الحكومية الاذاعية حيث سيقع البرنامج تحت اشراف دائرة التوعية .

فيما وصف مدير اذاعة الرأي الحكومية د.مؤمن عبد الواحد أن التعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة يعتبر تعاونا وثيقا، حيث اعتبر ان اذاعة الرأي نافذة لكل المؤسسات والوزارات الحكومية.

فيما أكدت المسؤولة عن البرنامج أ.فاطمة دويك أن البرنامج يتطرق بشكل دائم عن أبرز المشاكل البيئية المحلية والعالمية من خلال استضافة شخصيات ذات العلاقة.

وناقشا الطرفان خلال اللقاء أنه سيتم اعتماد فكرة السبوتات الاذاعية التي ستبث بشكل دوري عبر الاذاعة لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطن الفلسطيني.

فيما صرح مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم أن الوحدة بصدد فتح آفاق جديدة مع المؤسسات الشريكة وجهات ذات العلاقة لفتح آفاق جديدة لتعزيز مفهوم الوعي.

فيما أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة من وحدة التخطيط والتوعية لتعزيز ورفع مستوى الوعي البيئي.