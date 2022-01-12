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غزة: الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس

12 كانون ثاني / يناير 2022 07:03

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس، سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة + التاسعة + العاشرة من كشف المسافرين رقم (2022/2) .

رابط كشف المسافرين  هنا:

وبينت الوزارة أن السفر يشمل جميع الأسماء في الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/2)، مؤكدة على التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

رابط كشف المسافرين من الجوازات المصرية هنا:

وأشارت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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