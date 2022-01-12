وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تنفذ مشروع القافلة الدعوية الكبرى بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية غزة: الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر عائلة الأسير "جرادات" بهدم منزلهم في جنين وكالة الرأي الفلسطينية وفد من سلطة المياه وجودة البيئة يزور مقر اذاعة الرأي الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية المستشار المدهون يستقبل وفدا من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية "الرقابة المائية" تنفذ جولة على محطات التحلية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تفتتح لقاء تدريبي حول تطبيقات أوفيس 365 وكالة الرأي الفلسطينية اتهام قائد سجن "جلبوع" بالمسؤولية عن عملية "نفق الحرية" وكالة الرأي الفلسطينية المالية تنظم زيارة للنائب العام لتهنئته بالمنصب الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "متابعة العمل الحكومي" تُقر تسهيلات وتتخذ قرارات تطويرية
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الاتصالات توقع اتفاقية مع شركة خاصة لتوزيع البريد

12 كانون ثاني / يناير 2022 07:23

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

غزة – الرأي:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة اتفاقية مع شركة أهل النقب للتجارة والمقاولات "مرافق" تقوم بموجبها الشركة بتوزيع البريد الداخلي.

وأفاد مدير عام التراخيص في الوزارة م. زياد الشيخ ديب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص، والعمل على زيادة جودة الخدمات البريدية.

وأوضح "الشيخ ديب" أن شركة "أهل النقب" قد تأهلت لذلك ضمن عطاء توزيع البريد الداخلي والذي تم طرحه من قبل الوزارة وفقاً لمعايير الجودة والنزاهة وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأعرب عن تمنياته لشركة "مرافق" في النجاح والتميز في توزيع البريد وفقا للمعايير المتفق عليها.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "مرافق" وائل الشياح أن الشركة حازت على ثقة الوزارة بإرساء العطاء عليها، معرباً عن شكره للوزارة وطواقمها لجهودها في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص.

يذكر أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة "مرافق" بتنفيذ أعمال توزيع البريد الداخلي الوارد للوزارة إضافة إلى توزيع البريد الداخلي للشركات والمؤسسات.

وسيكون لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور الإشراف والرقابة على أداء الشركة واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟