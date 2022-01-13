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أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

13 كانون ثاني / يناير 2022 08:46

غزة - الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الخميس وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي: 

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