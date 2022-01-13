وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
13 كانون ثاني / يناير 2022 08:46
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الخميس وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية
09:52المستشار الحتة يستقبل وفداً من الغرفة التجارية
09:46لا وفيات .. 114 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
09:24وزارة التربية والتعليم تجتمع مع رؤساء البرلمان الطلابي
09:11الصحة تبحث سبل التعاون مع الجمعية الفلسطينية لأطباء التخدير
09:08الصحة تعقد ورشة عمل حول واقع الحوسبة في الرعاية الأولية
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015