الصحة تبحث سبل التعاون مع الجمعية الفلسطينية لأطباء التخدير

غزة- الرأي

بحث مدير الطب الحرج في وزارة الصحة إياد أبو كرش سبل التعاون المشترك مع الجمعية الفلسطينية لأطباء التخدير والعناية المركزة، وذلك خلال زيارتهم لتقديم التهنئة بتولي أبو كرش مديرا للطب الحرج بالوزارة.

وأكد الطرفان على تفعيل المشاركة العلمية والطبية للخبرات المتواجدة في وزارة الصحة والجمعية وذلك لرفع وتعزيز مهارات أطباء التخدير من خلال دعمهم بدورات تدريبية، الى جانب إمكانية عقد مؤتمر خاص بالتخدير والعناية المركزة على مستوى قطاع غزة.

كما تم مناقشة بروتوكولات وسياسات العمل في أقسام العمليات والعنايات المركزة.

من جانبه، استعرض الوفد أهم المعوقات التي تواجه أطباء التخدير وتسهيل بعض المهام، كما تم التعريف بالجمعية التي تمثل أطباء التخدير والعناية المركزة في المحافظات الجنوبية والتي يصل عددهم نحو 200 طبيب في القطاع الخاص والعام.

وأشاد الوفد بجهود دائرة الطب الحرج في دعم العناية المركزة بالتجهيزات والدورات المميزة التي تم تنفيذها مؤخراً.