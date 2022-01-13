وزارة التربية والتعليم تجتمع مع رؤساء البرلمان الطلابي

09:08الصحة تعقد ورشة عمل حول واقع الحوسبة في الرعاية الأولية

09:46لا وفيات .. 114 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

09:52المستشار الحتة يستقبل وفداً من الغرفة التجارية

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