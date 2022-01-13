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وزارة التربية والتعليم تجتمع مع رؤساء البرلمان الطلابي

13 كانون ثاني / يناير 2022 09:24

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي لقاءً مع رؤساء البرلمان الطلابي على مستوى المديريات لمناقشة بعض المبادرات والفعاليات وذلك في مقر الوزارة بغزة. وحضر اللقاء م. مازن الخطيب مدير عام الأنشطة الطلابية، ومدير دائرة القيادات الطلابية أ. فطين البنا، وأ. محمود حسان من الأنشطة الطلابية، وأ. محمود شقليه مسؤول قسم البرامج في قناة روافد، ورؤساء أقسام الأنشطة في المديريات. وأكد الخطيب أن الإدارة العامة للأنشطة الطلابية حريصة على تأهيل جيلٍ واعٍ قادر على إبداء رأيه وتقبل الرأي الآخر ويعي أهمية التخطيط للمستقبل ويتمتع بأسمى معاني الوطنية والانتماء. وأوضح الخطيب أن مجلس البرلمان الطلابي يقوم بدور فعال من أجل تعزيز دور الطلبة في اقتراح بعض الأنشطة المدرسية وتنفيذها، كما يقوم بتقديم اقتراحات الطلبة وعرض حاجاتهم لإدارة المدارس فهو يمثلهم ويعبر عن كل متطلباتهم وتطلعاتهم وملاحظاتهم في المدارس. من جهته بيّن البنا أن اللقاء يأتي تأكيدًا على دور البرلمان الطلابي ككتلة طلابية ناشطة في المدرسة تُعنى بترسيخ حقوق الطلبة من خلال رفع مستوى وعيهم بحقوقهم الطلابية والعمل على خدمة طلبة المدارس بتنفيذ فعاليات ومبادرات تؤثر في الميدان بالشكل الإيجابي. ومن جانبه أكد شقليه أنه سيتم العمل على إعداد برنامج مرئي مركز على الجهود التي يبذلها طلبة البرلمان وذلك على قناة روافد التعليمية خلال الفترة القادمة.
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