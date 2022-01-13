المستشار الحتة يستقبل وفداً من الغرفة التجارية

ثمن المستشار أحمد عمر الحتة دور الغرفة التجارية وإسهاماتها في خدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال استقباله وفداً من غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ومركز غرفة تجارة غزة للتحكيم التجاري برئاسة السيد هاني عطا الله أمين سر الغرفة التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري.

وأكد الحتة أن وزارته ستعمل على دعم مراكز التحكيم، لما لها من أهمية في توعية وتثقيف المجتمع الفلسطيني، وتذليل أي عقبات قانونية أو إدارية تحول دون تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع.

بدوره؛ هنأ السيد هاني عطا الله المستشار الحتة بمناسبة استلامه مهام منصبه وكيلا لوزارة العدل الفلسطينية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه.

وأشار عطا الله إلى دور الغرفة التجارية في خدمة القطاع التجاري والصناعي والزراعي، إلي جانب إسهاماتها المجتمعية، مشيرا إلي إنشاء مركز تجارة غزة للتحكيم التجاري، وهو مركز متخصص لمباشرة نشاط التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات التجارية بالوسائل البديلة مساندة للقضاء الفلسطيني وحفاظا على الاستقرار والسلم المجتمعي.