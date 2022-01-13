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المبـاحث العامة تضبط "11" جهاز جوال مسروق

13 كانون ثاني / يناير 2022 10:26

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة – دائرة الجرائم الإلكترونية في محافظات قطاع غزة، "11" جهاز جوال مسروق بلغت قيمتها الإجمالية نحو "8500" شيقل، بعد إبلاغ أصحابها عبر المنظومة الإلكترونية التي تم تفعيلها مؤخراً عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع المباحث العامة بالشرطة .

وذكرت الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة، أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية في كافة محافظات القطاع، مبينةً أنه تم ضبط الهواتف المسروقة خلال الــ"24" ساعة الماضية، وأحالت كافة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحق سارقيها.

في سياق منفصل، أوقفت دائرة الجرائم الإلكترونية، صاحب أحد المعارض الخاصة ببيع أجهزة الجوالات في المحافظة لمدة "24" ساعة، وذلك لعدم التزامه بتسجيل الهواتف المباعة عبر المنظومة الالكترونية.

وأوضحت المباحث أنه وبالمتابعة الفنية لمعارض الجوال، تبين قيام صاحب المحل ببيع أجهزة جوالات دون تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية، حيث تم توقيف صاحب المعرض، مشيرةً إلى أنه تم إحالة المذكورين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت وبالتعاون مع إدارة المباحث العامة بالشرطة خدمةً الكترونية خاصة بتسجيل بيانات الهواتف الذكية الخاصة بالمواطنين بالإضافة إلى خدمة الابلاغ عن الأجهزة المفقودة، والتي تأتي في إطار التسهيل على المواطنين من الوصول للأجهزة المفقودة وضمان عدم بيعها، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://mphone.eapp.gov.ps/myMobile

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