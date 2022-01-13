بلدية غزة تعلن عن سياستها لمشاركة البيانات مع الغير

أعلنت بلدية غزة عن إطلاق سياسة واضحة لمشاركة البيانات والمعلومات التي تمتلكها وتنتجها للمساهمة في تحسين الأداء والإنتاجية ومساعدة الأفراد والهيئات المختلفة على الاستفادة من هذه البيانات في تطوير وتسهيل عملية تقديم الخدمات للمواطنين.

وذكرت البلدية أن الإعلان عن هذه السياسة يأتي ضمن جهودها في تعزيز مبدأ الشفافية ومشاركة البيانات لتحقيق التكامل مع الهيئات والمؤسسات المختلفة، مؤكدةً أن إدارة ومعالجة البيانات الموجودة لديها يسهل عملية تقديم الخدمات لسكان المدينة ويساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتخطيط المستقبلي.

وأكدت أن عملية المشاركة تهدف إلى إفادة الهيئات والأفراد من البيانات باعتبارها موردًا اقتصاديًا وعلميًا يساعد على الابتكار ويساهم في النهوض بالاقتصاد والبحث العلمي وعملية التنمية ومجالات أخرى عديدة، ضمن سياسة تعزيز مبدأ الشفافية ومشاركة البيانات لتحقيق التكامل مع الهيئات والمؤسسات المختلفة.

كما تهدف إلى الحد من ازدواجية البيانات وتعدد مصادرها والحد من المخاطر المترتبة على مشاركة البيانات وإيجاد سياسة تضبط وتضمن الاستفادة القصوى من البيانات مع المحافظة على خصوصية الأفراد والهيئات والصالح العام وحقوق الغير.

وأضافت البلدية أن هذه السياسة صنفت البيانات الموجودة إلى مستويات عديدة هي: خاص ومقيد، وعام ومفتوح، وذلك حفاظاً على الخصوصية والسرية وحقوق الغير، مشيرةً إلى المبادئ الأساسية لمشاركة البيانات والمتمثلة في: مشروعية الغرض، القدرة المثبتة، الشفافية، المسؤولية، أمن البيانات، الاستخدام الأخلاقي للبيانات.

وبينت بلدية غزة أن هذه السياسة تضع الضوابط والسياسات لمشاركة البيانات بين البلدية والهيئات والجهات المختلفة، منوهةً إلى إمكانية الاطلاع على هذه السياسة عبر الرابط التالي: https://gaza-city.org/storage/f/DataSharingPolicy.pdf

ودعت الراغبين في الحصول على بيانات أو معلومات الموجودة لديها إلى تعبئة طلب إلكتروني من خلال موقع بلدية غزة على الشبكة العنكبوتية عبر الرابط التالي: https://cs.mogaza.org