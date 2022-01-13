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الزكاة بالأوقاف توزع طروداً غذائية على (200) أسرة متعففة

13 كانون ثاني / يناير 2022 10:33

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية طروداً غذائية على (200) أسرة متعففة على مستوى محافظات قطاع غزة، بتكلفة (16,000) شيكل.

بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة، أ. أسامة اسليم ان ادارته تسعى دائماً الى تنويع الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة، وذلك لزيادة الاحتياج لدى هذه الأسر من نواحي متعددة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها الزكاة من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في ظل انتشار فايروس كورونا.

وأشار اسليم، أن ادارته تعمل دائماً الى تعزيز التواصل مع الجهات المانحة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتعففة، والوقوف بجانب أبناء شعبنا.

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