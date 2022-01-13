أبو الريش يكرم فريق السلامة ومكافحة العدوى

غزة- الرأي

كرم وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش فريق وحدة السلامة ومكافحة العدوى، على جهودهم في فعاليات الاسبوع العالمي لمكافحة العدوى.

وقال د. أبو الريش في مستهل كلمته أننا أمام عنوان مهم وكبير اسمه سلامة المرضى ومكافحة العدوى ، هذا العنوان الذي شهد العديد من الاجراءات التي قامت بها وزارة الصحة ايمانا بأهمية وجود هذه المنظومة الفنية في كافة مفاصل تقديم الرعاية الصحية ، وهو ما تعكسه الخطة الاستراتيجية ، والموقع الذي وضعت فيه وحدة السلامة ومكافحة العدوى على الهيكلية الوزارة والتي تم استحداثها وتطويرها بما يواكب جهود تعزيز الخدمة ، وليس انتهاء بوضع الأدلة والبروتوكولات والسياسات الناظمة مؤكدا على أهمية المضي قدما في تعزيز وترسيخ ماتم انجازه والبناء عليه ، وهو ما يتطلب مواصلة جهد هذا الفريق الرائع والمتمسك برسالته .

وأضاف د. أبو الريش ، ان العام المنصرم مثل نموذجا من العطاء الصحي لما شهده من ابداعات جسدتها طواقم الوزارة في مختلف مواقع العمل فمن الصمود في ادارة أزمة جائحة كوفيد ١٩ ، ثم العدوان الغاشم من قبل الاحتلال في مايو الماضي ، كلها تحديات عززت من جديد الصورة الناصعة لكوادرنا الشامخين ، والذي شهدنا واياهم عديد الانجازات رغم التحديات ، فكانت الخطة الاستراتيجية الصحية ، واعادة هيكلة الوزارة واعتمادها ، وبدء العمل في مشاريع جديدة اهمها المركز الوطني للصحة النفسية ، ومستشفى الشيخ حمد ، وتشغيل مستشفى الصداقة التركي ، واضافة طابقين في المستشفى الاندونيسي ، واستلام مبنى الولادة بمجمع الشفاء ، ونحن على موعد قريب لانتهاء المرحلة الاولى من مشروع تأهيل أقسام الطوارئ في المجمع ، وقريبا بدء العمل في مجموعة من مراكز الرعاية الاولية منها مركز صحي القرارة كواحد من المراكز النموذجية ، كما وشهد العام الماضي تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي لأول مرة في المستشفى التركي ، واضافة جملة من التجهيزات التشخيصية ، ووضع الادلة والبروتوكولات والسياسات وانظمة العمل .

بدوره اشاد مدير عام الرعاية الاولية د. ماهر شامية بجهود وحدة السلامة ومكافحة العدوى، وموقعها على هيكلية الوزارة التي تؤكد مدى حرص واهتمام الوزارة بهذا العمل والجهد الكبير.

الى ذلك اعتبر مدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح عمل فريق السلامة ومكافحة العدوى هو عمل استثنائي في التصدي لموجات ثلاث من جائحة كورونا، ونحن نستعد للموجه الرابعة، مشيدا بدعم الوزارة المهم في تثبيت قواعد عمل للوحدة من خلال اعتماد اقسام مهمة معتمدة في المستشفيات.