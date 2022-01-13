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خلال وقفة تضامنية

المدهون: الاحتلال يمارس سياسة إجرامية بحق الأسير أبو حميد

13 كانون ثاني / يناير 2022 11:26

أرشيف
أرشيف

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون إن هناك جريمة مدبرة تحاك من قبل الاحتلال بحق الأسير المريض ناصر أبو حميد، والتي تعتبر واحدة من الحالات التي يمارس بحقها الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وأضاف المدهون خلال وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام مقر الصليب الأحمر بغزة صباح اليوم، أن الاحتلال يستمر بانتهاكاته ضد الأسرى وعلى رأسهم الأسرى المرضى، ضمن سياسة تنتهك كل المواثيق القانونية والدولية.

وطالب وكيل الوزارة الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو حميد،

وبوقفة جادة من الجميع لإنقاذ حياة الأسير، ووقف سياسية الاحتلال العنصرية.

وبين أن سياسية الإهمال الطبي داخل السجون أدى إلى تدهور الحالة الصحية للأسير ناصر.

واعتبر المدهون هذا العام عام الأسرى للتضامن معهم ونصرتهم.

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