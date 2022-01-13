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الصحة تفتتح البرنامج التدريبي للعلاج بالأكسجين لمرضى كوفيد الأطفال

13 كانون ثاني / يناير 2022 11:36

الصحة تفتتح البرنامج التدريبي للعلاج بالأكسجين لمرضى كوفيد الأطفال
الصحة تفتتح البرنامج التدريبي للعلاج بالأكسجين لمرضى كوفيد الأطفال

غزة- الرأي

افتتحت دائرة الطب الحرج بالإدارة العامة للمستشفيات بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية البرنامج التدريبي على بروتوكول العلاج بالأكسجين للأطفال المرضى بكوفيد.، استهدفت الأطباء والتمريض العاملين في أقسام كوفيد وعناية كوفيد للأطفال. 


وأفاد د. إياد أبو كرش مدير دائرة الطب الحرج أن البرنامج يستهدف 55 طبيبا وممرضا موزعين على 5 مجموعات بنظام يوم تدريبي كامل يشمل الشق النظري والتدريب العملي على علاج بالأوكسجين عن طريق أجهزة التنفس الحديثة المتوفرة في وزارة الصحة.


وبين أ. رأفت محيسن مدير دائرة متابعة التدريب أن هذا البرنامج التدريبي في إطار رؤية وزارة الصحة لتعزيز حالة التأهب والاستعداد الدائم لمواجهة جائحة كورونا وتطوير قدرات العاملين في مجال رعاية المرضى المصابين بفايروس كورونا خصوصاً في مجال الأطفال.


ويحاضر في الدورة كلا من د.أياد ابوكرش، ود. جهاد الجعيدي و د. هاني سمور استشاري العناية المركزة.

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