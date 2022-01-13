مشاركون يوصون بضرورة وضع برامج تعمل على تكامل جهود المعلمين

غزة- الرأي

أوصى مشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الادارة العامة للتعليم الشرعي بالأوقاف بضرورة العمل على وضع برامج وأنشطة تعمل على تكامل جهود المعلمين في أداء رسالة المعلم، وخطة سنوية واضحة ومحددة الأهداف لتحقيق رسالية التعليم.

وشهدت الورشة التي استهدفت معلمي المدارس الشرعية حضور ومشاركة وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام التعليم الشرعي أ. كفاح الرملي، ومدير المدارس الشرعية أ. عبد السلام قوصة.

بدوره أكد الأغا أن وزارته تسعي من خلال التعليم الشرعي إلى بناء القيمة القيادية التي تشق طريقها نحو التحرر والتقدم، منوهاً بأن المعلم يحمل على عاتقه رسالة عظيمة للسير في ركب الناجحين في الدنيا والآخرة.

وقال " المعلم هو جزء من القيادة الحقيقية لشعبنا وأمتنا القادرة على تخريج الأجيال النابغة من أجل تحقيق أهدافنا بالعودة والحرية، وعهدنا أن تبقي المدارس الشرعية لتمتد في أنحاء العالم بهدف نشر الخير والعلم النافع".

هذا وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور كان أبرزها محور لـ. د. محمود أبو دف، والذي تحدث خلاله حول مواصفات المعلم الرسالي وكيفية صناعته، ومحور لـ. د. حمدان الصوفي تحدث خلاله حول الأدوار المطلوبة من المعلم الرسالي وآليات تحقيقها.

كما تناولت أ. نجلاء صقر في المحور الثالث الحديث حول دور المعلم الرسالي في تعزيز المواطنة الرقمية، وتحدث د. مجدي برهوم حول التحديات التي تواجه المعلم الرسالي وسبل التغلب عليها.

من جانبه تحدث في المحور الخامس أ. مازن نور الدين حول تجربة المعلم الرسالي، في حين أن المحور السادس تناولت فيه د. كفاح الرملي مكانة المعلم الرسالي ضمن خطة النهوض بوزارة الأوقاف، للارتقاء بأساليب التعليم وتخريج جيل نافع لدينه ومجتمعه.