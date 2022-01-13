أوقاف الوسطى تُكرم حفظة "جزء عمّ" من نزلاء مركز التأهيل

غزة- الرأي

كرّم قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف الوسطى ٢٠ حافظاً لجزء عم من نزلاء مركز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، في إطار تعزيز القيم والأخلاق وإصلاح النزلاء، بالتعاون مع قسم الإرشاد والرعاية الاجتماعية بالمركز.

بدوره أشاد مدير المديرية أ. سمير مسلم بجهود قسم القرآن في المديرية، والجهد الإنساني والديني التي تبذله قيادة مركز التأهيل والإصلاح، ودعمهم لأنشطة الأوقاف من تحفيظ وتعليم القرآن الكريم ودورات الفقه والطهارة والجولات الوعظية اليومية على النزلاء.

من جانبه قال مدير مركز التأهيل والإصلاح المقدم إياد الهباش:"أن أنشطة التحفيظ وتعليم القرآن الكريم هي أمانة في رقابنا ونجتهد ان نوفر كافة الإمكانيات ليخرج النزيل شخص إيجابي ينفع مجتمعه ويحفظ أمنه وسلامته".

وأضاف "اليوم بحضور أهل الفضل بتحفيظ وتعليم القرآن قيادة وزارة الاوقاف بالوسطى نجدد فخرنا بهذه الشراكة التي زادت مركز التأهيل تميزا وتطويرا في تعليم النزلاء علوم دينهم وتحفيظهم القرآن الكريم".