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"الأشغال" تعقد اجتماعاً مع وكالة الغوث بخصوص ملفات الهدم الكلي

13 كانون ثاني / يناير 2022 11:59

غزة- الرأي

  عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان اجتماع تنسيقي مع وكالة الغوث الدولية وهيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين بخصوص تجهيز مخططات وملفات المنازل المهدمة كليا للآجئين. واستعرض اللقاء آليات تنسيق العمل بين الجهات الثلاث لتجهيز مخططات المنازل المهدمة كليا لعدد 700 وحدة سكنية للآجئين تعرضت للهدم الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وتم الاتفاق على أنه سيتم الأخذ بالاعتبار الشروط البيئة والاجتماعية أثناء التنفيذ والزامية الإشراف الهندسي لكل وحدة سكنية، وذلك حتى يتسنى صرف الدفعة المالية للمتضررين بسرعة والبدء بالاعمار.

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