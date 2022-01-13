خان يونس: إنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة الكتيبة

خانيونس- الرأي

قامت طواقم بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل بإنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة الكتيبة تمتد من غرب محطة الوقود وحتى الطريق الفرعية المؤدية لمنطقة الوفية وذلك بتمويل من مؤسسة اليونسيف.

وأكد رئيس شعبة شبكات الصرف الصحي والأمطار م. كرم مطر أهمية المشروع الذي يأتي استكمالا لجهود البلدية في تعزيز وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وأوضح م. مطر أنه قد تم انجاز أعمال البنية التحتية بالكامل والتي شملت تنفيذ خط صرف صحي بقطر (8) انش بطول إجمالي (105) مترًا، وتمديد وصلات منزلية باستخدام مناهل قطر (60) سم عدد (11) ومواسير قطر (6) انش بطول (78) مترًا، مبيناً أنه سيتم رصف الشارع ببلاط الانترلوك خلال الفترة القادمة.

وتسعى بلدية خان يونس من خلال مشاريعها المتنوعة إلى تأمين الدعم المادي المطلوب لتنفيذ المشاريع الحيوية والإنمائية من أجل الارتقاء بخدماتها المقدمة للسكان في ظل الظروف الراهنة، بما يخدم المصلحة العامة وسلامة المجتمع.