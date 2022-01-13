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"مغاري" يبحث مع مسئول شرطة الانضباط التعاون المشترك

13 كانون ثاني / يناير 2022 12:41

الوسطى- الرأي

بحث رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري مع مسئول شرطة الانضباط في قطاع غزة العميد علي المسلاتي، ومسئول شرطة البلديات في النصيرات أ. معين النمروطي، سُبُل تعزيز التعاون المشترك والاجراءات اللازمة لتنظيم الشوارع ومنطقة سوق النصيرات. وأكد "مغاري" على أهمية التعاون في تنظيم الشوارع الرئيسية بالنصيرات بما يحقق المصلحة العامة ويخفف من الازدحام المروري الموجود، مبينا أن الأمر يتطلب زيادة في عدد الكادر الشرطي الموجود في الميدان لضبط ومتابعة التعديات على الشوارع والأرصفة، وضبط الحالة الموجودة. وأشار إلى ضرورة تعزيز اضافي لأفراد شرطة المرور، بما يساهم في التخفيف من الازدحام المروري الموجودـ، والعمل على تحديد أوقات معينة لدخول السيارات التجارية ووقوف السيارات الخاصة بالمواطنين لساعات طويلة، وخاصة أن النصيرات تحظى بمكانة تجارية واقتصادية كبيرة جعلتها مقصدا للعديد من التجار.
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