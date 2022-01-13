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خلال عام 2021

دائرة الصيدلة بمجمع الشفاء تتقدم 196 ألف وصفة للمرضى المنومين

13 كانون ثاني / يناير 2022 03:04

دائرة الصيدلة بمجمع الشفاء تتقدم 196 ألف وصفة للمرضى المنومين
دائرة الصيدلة بمجمع الشفاء تتقدم 196 ألف وصفة للمرضى المنومين

غزة- الرأي

استعرض د. نائل سكيك مدير دائرة الصيدلة بالمجمع، التقرير السنوي لدائرة الصيدلة خلال العام المنصرم2021، والذي أشار فيه إلى جملة من التدخلات المهمة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى وشكلت نقلة نوعية كخدمة الصيدلية السريرية لتحسين جودة الخدمة الصيدلانية.


كما وبين أن الدائرة قامت بصرف نحو (196) ألف وصفة للمرضى المنومين، فيما بلغ عدد وصفات الصيدلية الخارجية بلغ (34388) وصفة، كما وتم صرف (12914) طلب من قسم مستودع الأدوية و" 2170" من قسم المهمات الطبية. 


وأشاد د. سكيك بالجهود الكبيرة التي بذلتها الطواقم الصيدلانية على مدار العام ولا زالت تعمل بجد واجتهاد وتتفانى بتجويد الخدمة الصحية في ظل جائحة كورونا ومتطلباتها من أدوية ومستلزمات طبية.

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