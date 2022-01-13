جودة البيئة والأوقاف يبحثان تعزيز الوعي البيئي بالمدارس الشرعية

غزة- الرأي

نفذت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة زيارة بهدف بحث سبل التعاون مع وزارة الاوقاف والشئون الدينية، لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والمائية لدى طلبة الكليات والمدارس الشرعية.

حيث عقد الاجتماع بين م.خالد ابوغالي مدير دائرة التوعية وأ.مجاهد السمري من سلطة المياه وجودة البيئة، مع مدير عام التعليم الشرعي أ.كفاح الرملي ومدير دائرة المدارس الشرعية أ.عبدالسلام قوصة من وزارة الاوقاف والشئون الدينية.

حيث بدأ م.أبوغالي اللقاء بتقديم شرح حول رؤية ورسالة سلطة المياه وجودة البيئة، وبيان الاهداف التي تسعى لتحقيقها.

كما ناقش م.أبوغالي مجموعة من الأنشطة البيئية التوعوية التي تنتوي سلطة المياه وجودة البيئة تنفيذها بالشراكة مع وزارة الاوقاف والشئون الدينية، بما يشمل تنفيذ محاضرات توعوية في القضايا المائية والبيئية، واستهداف المدارس والكليات الشرعية ضمن البرامج التوعوية التي تنفذها بشكل دوري.

بدورها رحبت أ.كفاح الرملي بالوفد الزائر واشارت الى أستعدادهم للتعاون والتنسيق بما يحقق وعي بيئي فعال بين طلبة الكليات والمدارس الشرعية، كما اشارت الى ضرورة وجود تواصل مستمر وفعال بما يضمن حدوث تغيير حقيقي في الوعي البيئي لدى الفئة المستهدفة.

كما تطرقت أ.الرملي الى المشاكل البيئية التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وأشادت بمبادرة سلطة المياه وجودة البيئة باستهداف طلبة الكليات والمدارس التابعة لوزارة الاوقاف والشئون الدينية.

من جانبه أشار أ.عبد السلام قوصة الى ان الانشطة البيئية المطروحة يمكن ان تتوسع لتشمل نشاطات تعزز القيم البيئية لدى طلبة المدارس والكليات الشرعية، مثل تنفيذ المسابقات والمعارض والاذاعات بشكل متزامن مع توقيت تنفيذ المحاضرات التوعوية، بما يعزز ويؤكد القيم البيئية المراد ايصالها للطلبة.

وفي نهاية اللقاء قام طاقم سلطة المياه وجودة البيئة بتسليم أ.كفاح الرملي طرد توعوي يضم مجموعة من اصدارات المؤسسة التوعوية الصادرة عن سلطة المياه وجودة البيئة خلال العشر سنوات الاخيرة.

فيما صرح مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم أن الوحدة بصدد فتح آفاق جديدة مع المؤسسات الشريكة والجهات ذات العلاقة لتعزيز مفهوم الوعي البيئي والمائي.

فيما أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز ورفع مستوى الوعي البيئي.

