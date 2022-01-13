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خلال اجتماع تمهيدي

سلطة المياه تناقش معايير إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة

13 كانون ثاني / يناير 2022 03:17

سلطة المياه تناقش معايير إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة
سلطة المياه تناقش معايير إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة

غزة- الرأي

عقدت سلطة المياه وجودة البيئة اجتماعا تمهيديا لمناقشة تحديث المعايير القياسية الفلسطينية لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

و حضر الاجتماع الشركاء الأساسيين من الوزارات ذات العلاقة كالزراعة والحكم المحلي والصحة ومصلحة مياه بلديات الساحل.


وقد افتتح الاجتماع د. يوسف إبراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة حيث رحب بالحضور المشاركين، وأكد على أهمية تحديث مثل هذه المواصفات والمعايير خصوصا في ظل عمل محطات المعالجة المركزية الجديدة، والتوجه العام نحو اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة سواء في الترشيح للخزان الجوفي أو في اعادة الاستخدام في الري، وخصوصا أن قطاع غزة يعاني من أزمة مائية تستلزم وضع وتحديث مثل هذه التشريعات والمواصفات من أجل الاستخدام الآمن لهذه المياه المعالجة.


من جانب آخر عرض أ. عطية البرش مدير دائرة المختبر والمقاييس عرضا علميا تحدث فيه عن "مقارنة المعايير القياسية الفلسطينية لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة مع المعايير الدولية" ووضع أهمالنتائج والتوصيات الهامة من أجل البدء في تحديث المواصفات الفلسطينية الخاصة باعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
وفي نهاية الاجتماع أكد مدير عام التخطيط والتوعية د. منذر سالم على أهمية الدور الالتشريعي والقانوني الذي تقوم به سلطة المياه وجودة البيئة مع الشركاء في الوزارات الأخرى وضرورة الاستمرار في تشريع المزيد من الاشتراطات والنواظم البيئية التي تساعد في الحفاظ على البيئة.
 

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