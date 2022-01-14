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فريق طب الطوارئ يقيم واقع خدمات الطوارئ بمستشفى الهلال الاماراتي

14 كانون ثاني / يناير 2022 09:08

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غزة-الرأي

نفذ فريق طب الطوارئ بالادارة العامة للمستشفيات زيارة تقييمية لدراسة واقع خدمات الطوارئ في مستشفى الهلال الاماراتي والاطلاع على احتياجات تحسين الخدمة الطبية المقدمة، وذلك بمشاركة وفد من الصليب الأحمر الدولى.
واستمع د.محمد العطار مدير طب الطوارىء لملاحظات الطواقم الطبية الموجودة في المستشفى .
كما ناقش د.العطار عدة محاورأرزها إيجاد حلول لضيق المكان و توسعة قسم الطوارئ وزيادة السعة السريرية في الطوارئ، اضافة الى دراسة احتياج تزويد قسم الطوارئ بالمعدات والتجهيزات الطبية اللازمة لتحسين الخدمات الطبية.
وأعرب وفد الصيلب الأحمر عن استعداده ل دراسة الاحتياج والنظر فيه بالتنسيق مع وزارة الصحة.
 

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