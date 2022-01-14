"التوجيه السياسي" تختتم "برنامج النخبة" الثامن لكبار ضباط الداخلية

غزة-الرأي



اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، ظهر الخميس، وبالتعاون مع جامعة الأمة، برنامج النخبة الثامن لـ 140 ضابطاً من حملة الرتب السامية في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وحضر حفل اختتام البرنامج، في صالة الحرية غربي مدينة غزة، اللواء ناصر مصلح وكيل وزارة الداخلية، وأ. سامي نوفل مساعد وكيل وزارة الداخلية، واللواء جمال الجراح نائب القائد العام لقوات الأمن العام، والعميد د. محمد الجريسي رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، ود. نصر الدين مدوخ رئيس جامعة الأمة، ولفيف من قادة الأجهزة الأمنية.

واستمر برنامج النخبة السياسي الثامن على مدار 5 شهور، وتناول موضوعات مختلفة سياسية ودينية وفكرية.

وفي كلمة له، أشاد اللواء مصلح بدور هيئة التوجيه السياسي وجهودها في عقد مثل هذه البرامج التي من شأنها صقل شخصية رجل الأمن وفق عقيدة أمنية وطنية.

ولفت وكيل وزارة الداخلية إلى أن استمرار "برنامج النخبة" طوال السنوات السابقة، هو دليل واضح على نجاحه ومواكبته للتطور في المناهج والمواد التدريبية، حيث يشتمل على محاضرات مهمة في مختلف التخصصات تُلقيها شخصيات اعتبارية وأكاديمية.

وشكر اللواء مصلح، هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية وجامعة الأمة للتعليم المفتوح، والأجهزة الأمنية المشاركة في البرنامج.

من جانبه، تحدث العميد د. الجريسي عن "برنامج النخبة"، موضحًا أنه من ضمن برامج الارتقاء بمستوى كوادر وضباط وزارة الداخلية في الجوانب السياسية والأمنية والفكرية، والعمل على البناء السليم لشخصية رجل الأمن، الذي يقوم على ترسيخ العقيدة السليمة والأخلاق العالية والقيم الرفيعة، وحُسن التعامل مع جميع شرائح المجتمع.

وأوضح أن برنامج النخبة يأتي على رأس البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة، مستهدفةً بها ضباط الرتب السامية في الوزارة، لافتًا إلى أنه يتكون من ثلاثة محاور: الأمني، القيادي والإداري، والفكري والسياسي، ويحاضر فيه نخبة من الأكاديميين المختصين.

وأعلن رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في كلمته، عن إطلاق الدفعة التاسعة من برنامج النخبة، ويحمل فوج الشهيد الوزير سعيد صيام، في ثلاث شعب بمحافظات: (غزة، الوسطى، وخانيونس) بطاقة استيعابية 220 ضابطًا.

وأهاب رئيس الهيئة بخريجي برنامج النخبة لتطبيق ما تلقوه من علوم ومعارف على أرض الواقع في عملهم، ونشر السلوك القويم، وتقديم الخدمة للمواطنين في أفضل صورة.

من جانيه قدم د. نصر مدوخ التهنئة للخريجين، معبراً عن افتخار الجامعة بشراكتها مع وزارة الداخلية والأمن الوطني ومكوناتها.

وأشار د. مدوخ في كلمة له، إلى أن رسالة جامعته هي بناء علاقة وطيدة مع كافة مؤسسات المجتمع والوزارات.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة الخريجين.

