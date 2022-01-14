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"مباحث التموين" تضبط 38 طناً من القهوة غير مطابقة للمواصفات بغزة

14 كانون ثاني / يناير 2022 09:27

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غزة-الرأي

ضبطت مباحث التموين، والمعادن الثمينة_ قسم حماية المستهلك، 38 طناً من القهوة غير مطابقة للمواصفات، بعد إجراء الفحص المخبري عليها لدى مخازن أحد التجار بغزة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية ورقابية مشتركة مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، والتي تأتي ضمن سلسلة الجولات المستمر على المحال التجارية والمخازن والأسواق العامة؛ بهدف التأكيد من صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت التموين أنه وبعد أخذ عينة من القهوة المضبوطة, تبيّن رسوبها في الفحص المخبري, مشيرةً إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة, وإحالة ملف التاجر إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات حسب الأصول.

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