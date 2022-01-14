"الخدمات الطبية" تُنظم يومًا علميًا حول الأدوية المغشوشة

غزة-الرأي

نظمت وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع مكتب مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني امس يوما علميا بعنوان "الأدوية المغشوشة والمزيفة وإدارة التبرعات".

وحضر اليوم العلمي الذي عقد بقاعة كلية الرباط الجامعية، العميد صيدلي سميح أبو حبل، مساعد المدير العام للشؤون الفنية، والمقدم صيدلي علاء الهبيل مدير وحدة التنمية البشرية، والدكتور محمد أبو عريبان من وزارة الصحة، وعدد من مدراء الإدارات والوحدات، ولفيف من الكوادر الفنية بالمديرية شملت الصيادلة من جميع المستشفيات والعيادات والمراكز في المديرية.

بدوره،أكد العميد أبو حبل على أهمية تجنب الأدوية المغشوشة والمزيفة؛ لما له أثر على صحة المرضى، وذلك بإدارة جيدة حسب النظم المتعارف عليها للتبرعات الدوائية الممنوحة من المؤسسات.

ومن جانبه شدد المقدم صيدلي علاء الهبيل مدير وحدة التنمية البشرية على أهمية المحاضرات العلمية التخصصية في تطوير كفاءة الكوادر البشرية، وصقل مهاراتها، وما تعكسه مثل هذه المحاضرات على الجوانب العملية الفنية والمهنية للكوادر في الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة.

يذكر أن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، وبتوجيهات كريمة من مديرها العام لواء طبيب محمد رمضان صالح تعمل على تطوير وتدريب كوادرها باستمرار من خلال عقد محاضرات ودورات وورشات عمل خاصة بالمديرية.