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متحف قصر الباشا ومركز ابداع يؤكدان تعزيز وسائل تعلم الأطفال عملياً

14 كانون ثاني / يناير 2022 09:38

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غزة-الرأي

استقبلت إدارة متحف قصر الباشا مديرة مركز ابداع المعلم بالضفة الفلسطينية أ . هلا قبج وأعضاء المركز بالضفة وغزة ، وذلك في اطار تعزيز التعاون المشترك والإرتقاء والنهوض بوسائل تعلم الأطفال في المدارس عملياً ،من خلال المشاهدة والتجربة والتعرف علي المقتنيات الاثرية الوطنية .
وقدمت المرشدة الاثرية أ نريمان خله شرحاَ عن ابرز الأنشطة التي يقدمها متحف الباشا في تعليم النشئ وسرد القصص التاريخية التي تجسد عراقة غزة ومجدها و حضارتها فى كل الحقب الزمنية من خلال التعرف على مقتنيات المتحف ومكتشفاته المعروضة والمستخرجة من المواقع الاثريةفي قطاع غزة، فضلا عن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستقبال الرحلات المدرسية يومياً للمتحف الوطني.
واشادت مديرة مركز ابداع قبج بالدور الريادي التوعوي لوزارة السياحة والآثار والعاملين بمتحف قصر الباشا الوطني وتطور وسائل التوعية المستدامة للنشئ حسب الفئات العمرية لمعرفة تاريخ فلسطين ، مؤكدة ان الزيارة ضمن مشروع تطوير تعليم مادة العلوم في المدارس الأساسية في فلسطين وتعزيز عمليه تعليم وتعلم العلوم عن طريق التجارب وتحسين البيئة التعليمية في المدارس الفلسطينية ،بتمويل من الحكومة اليابانية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي
 

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