وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخلف 43 إصابة بقمعه لوقفة ضد الاستيطان في برقة وكالة الرأي الفلسطينية مفتي القدس: اعتداء الاحتلال على المساجد يرمي لفرض أمر واقع وكالة الرأي الفلسطينية 300 ألف إصابة بكورونا منذ مطلع العام الجديد في إسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بلدة زيتا شمال طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الصحة والبيئة ببلدية رفح تصدر تقريرها السنوي لعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية متحف قصر الباشا ومركز ابداع يؤكدان تعزيز وسائل تعلم الأطفال عملياً وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنشر ارشادات للمزارعين لتجنب اضرار المنخفضات الجوية وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تُنظم يومًا علميًا حول الأدوية المغشوشة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تكشف سرقة 33 ألف دولار برفح وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط 38 طناً من القهوة غير مطابقة للمواصفات بغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة تهنئ المدهون بتوليه رئاسة المجلس الأعلي للقضاء

14 كانون ثاني / يناير 2022 02:59

11
11

غزة-الرأي

هنأ الوكيل المساعد بوزارة السياحة والآثار. د محمد خلة والوفد المرافق له المستشار. ضياء الدين المدهون لتوليه رئاسة المجلس الأعلي للقضاء والمحكمة العليا متمنين له التوفيق فى نصرة الحق ورفع راية العدالة وترسيخ سيادة القانون .
من جهته ،رحب رئيس المجلس بالدكتور خله والوفد المرافق له، مؤكدا أن العدل يعني استقرار المجتمع من خلال إجراءاته السليمة ،وبالتالي زياده ثقة المواطنين بالقضاء ولجوئهم اليه ، للفصل فى منازعاتهم وعدم الحصول على حقوقهم بطرق غير قانونية.
وأشار د. خله على تضافر الجهود مع القضاء والنيابة العامة والمؤسسات الرسمية في ملاحقة مهربي الآثار وتكريس الحفاظ على الموروث الحضاري التاريخي للشعب الفلسطيني ومواصلة التوعية المستدامة بأهمية المعالم الاثرية باعتبارها ملكاً عاماً للأجيال
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟