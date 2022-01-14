السياحة تهنئ المدهون بتوليه رئاسة المجلس الأعلي للقضاء

غزة-الرأي

هنأ الوكيل المساعد بوزارة السياحة والآثار. د محمد خلة والوفد المرافق له المستشار. ضياء الدين المدهون لتوليه رئاسة المجلس الأعلي للقضاء والمحكمة العليا متمنين له التوفيق فى نصرة الحق ورفع راية العدالة وترسيخ سيادة القانون .

من جهته ،رحب رئيس المجلس بالدكتور خله والوفد المرافق له، مؤكدا أن العدل يعني استقرار المجتمع من خلال إجراءاته السليمة ،وبالتالي زياده ثقة المواطنين بالقضاء ولجوئهم اليه ، للفصل فى منازعاتهم وعدم الحصول على حقوقهم بطرق غير قانونية.

وأشار د. خله على تضافر الجهود مع القضاء والنيابة العامة والمؤسسات الرسمية في ملاحقة مهربي الآثار وتكريس الحفاظ على الموروث الحضاري التاريخي للشعب الفلسطيني ومواصلة التوعية المستدامة بأهمية المعالم الاثرية باعتبارها ملكاً عاماً للأجيال

